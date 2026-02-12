Jet stealth russi filmati in Nord Africa da un coltivatore di patate, suggerendo la prima consegna all'esportazione del Su-57

HQ

Un video presumibilmente girato da un contadino di patate algerino sembra mostrare un caccia stealth russo Su-57 che sorvola vicino alla base aerea di Oum El Bouaghi, suggerendo che l'Algeria abbia iniziato a ricevere l'aereo.

Il filmato, condiviso su TikTok, mostra la sagoma distintiva del caccia russo di quinta generazione su un terreno coerente con il nord dell'Algeria. Se confermato, l'Algeria diventerebbe il primo paese fuori dalla Russia a operare il Su-57.

Algeri è da tempo collegata alla variante d'esportazione del jet, il Su-57E, presentata per la prima volta al MAKS air show del 2019 a Mosca. Nel 2025, documenti trapepati dalla società statale russa Rostec indicavano che l'Algeria aveva ordinato 12 Su-57, insieme a 14 cacciabombardieri Su-34, anche se i dettagli sul numero finale e sul costo restano poco chiari. I media russi avevano già riportato che l'accordo valesse circa 2 miliardi di dollari.

Mosca ha confermato alla fine del 2025 che due Su-57 erano stati consegnati a un cliente straniero non identificato. L'arrivo segnalato dell'aereo avviene in un contesto di sforzi più ampi da parte della Russia per sostenere le esportazioni di difesa nonostante le sanzioni legate all'invasione dell'Ucraina. Lo sviluppo potrebbe anche influire sull'equilibrio regionale in Nord Africa, dove le tensioni tra Algeria e Marocco restano elevate...