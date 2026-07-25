Jim Parsons non sarebbe mai tornato come Sheldon Cooper "per nessuna somma di denaro"

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The Big Bang Theory aveva il mondo delle sitcom in un monopolio al momento della sua prima uscita. Durato 12 stagioni, attori come Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki e altri sono diventati famosi interpretando nerd coraggiosi. Tuttavia, se speravi in una serie di reunion in futuro, forse aspettati che arrivi senza Sheldon Cooper, dato che Jim Parsons ha detto che non vorrebbe mai più tornare nel ruolo.

Parlando a All Out con Jon Dean, Parsons ha spiegato che quel ruolo lo rendeva infelice, soprattutto a causa della pressione di essere un ruolo chiave in una sitcom così ampiamente vista. "Ora guardando indietro mi rendo conto che ci sono stati in molti modi alcuni dei momenti migliori della mia vita, [ma] ero infelice," disse Parsons.

"Non ero felice. Ero stressato. Sentivo che c'erano così tanti piatti che avrei dovuto tenere in aria e che il successo e le cose belle della vita che stavano accadendo erano dovuti solo a questo sovraccarico di lavoro," continuò. Quando gli è stato chiesto se sarebbe mai tornato nel ruolo di Sheldon Cooper, Parsons ha chiarito che non lo avrebbe fatto.

"Non lo farei più, per nessuna somma di denaro... A volte è stato stressante e miserabile. Mi sono reso infelice." Parsons ha trascorso nove anni sobrio mentre girava la sitcom, e si è trascinato in un posto di completa disciplina. Quello stress mentale ha chiaramente avuto il suo tributo, anche se i fan adorano ancora oggi il personaggio di Sheldon.