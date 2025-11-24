Jimmy Cliff muore a 81 anni

HQ

Il leggendario musicista giamaicano Jimmy Cliff, una forza pioniera dietro reggae, ska e rocksteady, è morto all'età di 81 anni. Sua moglie, Latifa Chambers, ha annunciato su Facebook che la causa è stata una crisi epilettica seguita da una polmonite.

Nato James Chambers il 30 luglio 1944 nella parrocchia di St. James, Giamaica, Cliff si trasferì a Kingston negli anni '50 con suo padre per intraprendere una carriera musicale. Raggiunse la fama nazionale a soli 14 anni con la canzone Hurricane Hattie . Nel corso di una carriera di sei decenni, Cliff registrò più di 30 album e si esibì in tutto il mondo, da Parigi al Brasile fino all'Esposizione Universale di New York nel 1964.

Cantautore e attore

Nel 1972 fu protagonista del film The Harder They Come , che introdusse la musica reggae al pubblico internazionale e rappresentò le dure realtà della vita giamaicana oltre l'immagine turistica dell'isola. Le canzoni di Cliff, tra cui You Can Get It If You Really Want It, Many Rivers to Cross e le sue cover di I Can See Clearly Now e Wild World, combinavano innovazione musicale con temi umanitari e anti-establishment.

Il suo lavoro gli valse due Grammy Awards, l'Order of Merit dal governo giamaicano e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2010. Cliff collaborò con artisti come i Rolling Stones, Paul Simon, Elvis Costello e Annie Lennox, lasciando un'influenza duratura sulla musica globale.

Bob Dylan una volta definì Cliff's Vietnam la migliore canzone di protesta mai scritta. Conosciuto per la sua passione duratura per la musica, Cliff ha continuato a esibirsi anche se la vista era peggiorata, dicendo a un intervistatore nel 2019: "Ho ancora molti fiumi da attraversare."