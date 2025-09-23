Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Jimmy Kimmel dal vivo! restituisce: che ore sono oggi e come guardarlo in diretta

La ABC ha confermato che lo show a tarda notte tornerà martedì 23 settembre.

HQ

Dopo una sospensione di una settimana, il Jimmy Kimmel Live! sta ufficialmente tornando in onda. ABC ha confermato che lo show a tarda notte tornerà martedì 23 settembre, nella sua consueta fascia oraria negli Stati Uniti: 11:35 ET / 10:35 CT.

Come guardare in Europa

Per gli spettatori europei, l'orario di trasmissione si traduce nella mattina presto di mercoledì 24 settembre. Ecco quando l'episodio andrà in onda localmente:


  • Regno Unito e Irlanda: 4:35 BST

  • Europa centrale (Francia, Germania, Spagna, Italia): 5:35 CEST

  • Scandinavia: 5:35 a.m. CEST

  • Finlandia ed Europa dell'Est: 6:35 EEST

Poiché ABC non è direttamente disponibile in Europa, il modo più semplice per guardarlo è attraverso i servizi di streaming:


  • Hulu: gli episodi escono il giorno successivo, disponibili on-demand (accessibili in Europa tramite Disney+ sotto l'hub "Star" in molti paesi).

  • ABC.com: Visualizzabile con l'accesso di un provider TV statunitense, anche se potrebbe essere necessaria una VPN al di fuori degli Stati Uniti.

  • YouTube: le clip ufficiali e le interviste estese vengono caricate regolarmente dopo la trasmissione. Puoi trovare il canale Youtube qui.

Chi si unirà a Kimmel stasera?

L'attore Glen Powell sarà il primo ospite dell'episodio di ritorno di Kimmel, con la musica di Sarah McLachlan. Alla fine di questa settimana, la line-up include Ethan Hawke, Lisa Ann Walter, Yungblud, Peyton Manning, Oscar Nuñez e Alex G.

Perché lo spettacolo è stato sospeso?

La sospensione temporanea ha fatto seguito al contraccolpo sui commenti fatti da Kimmel all'inizio di questo mese, portando la Disney a mettere in pausa la produzione. Dopo le discussioni tra la rete e il conduttore, lo spettacolo è tornato, anche se alcuni affiliati statunitensi di proprietà di Sinclair e Nexstar si rifiutano ancora di trasmetterlo. Per i fan europei, questo non farà la differenza. Lo spettacolo rimane ampiamente disponibile in streaming e negli highlights online.

Puoi anche seguire l'intera storia in ordine cronologico:


  1. La ABC ritira il "Jimmy Kimmel Live" per le osservazioni di Charlie Kirk.

  2. Hollywood si raduna dietro Jimmy Kimmel dopo che la ABC ha ritirato lo show a tarda notte.

  3. Trump sostiene che l'uscita di scena di Jimmy Kimmel è stata "perché aveva cattivi ascolti".

  4. Elon Musk definisce Jimmy Kimmel "disgustoso" per le osservazioni di Charlie Kirk.

  5. Obama condanna il ruolo di Trump nella sospensione di Jimmy Kimmel.

  6. I conduttori a tarda notte si radunano dietro Jimmy Kimmel.

  7. Le persone stanno cancellando in massa i loro abbonamenti Disney.

  8. Tatiana Maslany sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC.

  9. Pedro Pascal sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC.

  10. Mark Ruffalo sostiene Jimmy Kimmel dopo la sospensione della ABC.

Jimmy Kimmel dal vivo! restituisce: che ore sono oggi e come guardarlo in diretta
Jimmy Kimmel dal vivo! // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoStati Uniti


Caricamento del prossimo contenuto