Jimmy Kimmel dal vivo! restituisce: che ore sono oggi e come guardarlo in diretta

Dopo una sospensione di una settimana, il Jimmy Kimmel Live! sta ufficialmente tornando in onda. ABC ha confermato che lo show a tarda notte tornerà martedì 23 settembre, nella sua consueta fascia oraria negli Stati Uniti: 11:35 ET / 10:35 CT.

Come guardare in Europa

Per gli spettatori europei, l'orario di trasmissione si traduce nella mattina presto di mercoledì 24 settembre. Ecco quando l'episodio andrà in onda localmente:



Regno Unito e Irlanda: 4:35 BST



Europa centrale (Francia, Germania, Spagna, Italia): 5:35 CEST



Scandinavia: 5:35 a.m. CEST



Finlandia ed Europa dell'Est: 6:35 EEST



Poiché ABC non è direttamente disponibile in Europa, il modo più semplice per guardarlo è attraverso i servizi di streaming:



Hulu: gli episodi escono il giorno successivo, disponibili on-demand (accessibili in Europa tramite Disney+ sotto l'hub "Star" in molti paesi).



ABC.com: Visualizzabile con l'accesso di un provider TV statunitense, anche se potrebbe essere necessaria una VPN al di fuori degli Stati Uniti.



YouTube: le clip ufficiali e le interviste estese vengono caricate regolarmente dopo la trasmissione. Puoi trovare il canale Youtube qui.



Chi si unirà a Kimmel stasera?

L'attore Glen Powell sarà il primo ospite dell'episodio di ritorno di Kimmel, con la musica di Sarah McLachlan. Alla fine di questa settimana, la line-up include Ethan Hawke, Lisa Ann Walter, Yungblud, Peyton Manning, Oscar Nuñez e Alex G.

Perché lo spettacolo è stato sospeso?

La sospensione temporanea ha fatto seguito al contraccolpo sui commenti fatti da Kimmel all'inizio di questo mese, portando la Disney a mettere in pausa la produzione. Dopo le discussioni tra la rete e il conduttore, lo spettacolo è tornato, anche se alcuni affiliati statunitensi di proprietà di Sinclair e Nexstar si rifiutano ancora di trasmetterlo. Per i fan europei, questo non farà la differenza. Lo spettacolo rimane ampiamente disponibile in streaming e negli highlights online.

