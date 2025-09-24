Jimmy Kimmel dal vivo! ritorna dopo la sospensione della ABC: guarda il suo monologo completo gratuitamente

HQ

Dopo una sospensione di una settimana, il Jimmy Kimmel Live! è ufficialmente tornato, e Jimmy Kimmel è tornato con un messaggio mirato sul valore della libertà di espressione. Nel suo primo monologo dopo la cancellazione, il conduttore ha riflettuto sulla sospensione del suo show a tarda notte. "Questo spettacolo non è importante", Kimmel ha detto durante il suo primo monologo da quando la Disney, che possiede la ABC, ha sospeso il suo show a tarda notte dalla rete la scorsa settimana sotto la pressione dei funzionari di Trump per i suoi commenti sull'uccisione dell'attivista di destra Charlie Kirk. "Ciò che è importante è che possiamo vivere in un paese che ci permette di avere uno spettacolo come questo". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete guardare il suo intero monologo, potete farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!