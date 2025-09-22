Jimmy Kimmel dal vivo! ritorna dopo la sospensione di ABC

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Jimmy Kimmel tornerà al suo show a tarda notte dopo che la Disney lo ha brevemente sospeso in risposta alle osservazioni che ha fatto sull'assassinio della figura conservatrice Charlie Kirk. La mossa di interrompere il programma ha suscitato forti critiche da parte di fan, attori e colleghi comici, con appelli al boicottaggio della Disney che si sono diffusi sui social media. La società ha successivamente confermato il ritorno dello show dopo discussioni interne con Kimmel, dicendo che la pausa aveva lo scopo di allentare le tensioni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!