Jimmy Kimmel lancia un avvertimento sul fascismo e Trump durante il messaggio natalizio

Il conduttore statunitense Jimmy Kimmel ha usato il "Messaggio di Natale Alternativo" di Channel 4 per avvertire dell'ascesa del fascismo e criticare Donald Trump, dipingendolo come un leader che si comporta come un re.

In trasmissione il giorno di Natale, Kimmel ha detto: "Dal punto di vista fascista, è stato davvero un anno fantastico. La tirannia è in pieno boom qui." The Alternative Christmas Message, una tradizione di Channel 4 dal 1993, offre una riflessione personale sugli eventi principali dell'anno, spesso fornendo un contrappunto al discorso annuale del monarca britannico.

Parlando al pubblico britannico, Kimmel ha sottolineato che gli attacchi alla libertà di parola non sono unici di paesi come Russia o Corea del Nord e ha riconosciuto il rapporto speciale tra Stati Uniti e Regno Unito.

"Qui negli Stati Uniti proprio ora, stiamo sia figurativamente che letteralmente abbattendo le strutture della nostra democrazia, dalla stampa libera alla scienza, dalla medicina, dall'indipendenza giudiziaria fino alla Casa Bianca stessa", ha detto.

Cos'è il messaggio natalizio alternativo?

Il Messaggio Natalizio Alternativo è una tradizione televisiva britannica lanciata da Channel 4 nel 1993 come contrappunto alla trasmissione annuale natalizia della Regina. A differenza del discorso reale, che è formale e unificante, l'Alternative Christmas Message offre una piattaforma a celebrità, politici e altre figure pubbliche per offrire riflessioni personali, provocatorie o satiriche sugli eventi dell'anno. Tra i relatori passati ci sono stati il whistleblower Edward Snowden e il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad.