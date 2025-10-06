JK Rowling attacca Emma Watson in un post graffiante sui social media

Per molto tempo, J.K. Rowling e gli attori che hanno interpretato i suoi giovani apprendisti maghi nei film hanno mantenuto un tono rispettoso l'uno versoHarry Potter l'altro. Tuttavia, poiché molti hanno percepito le opinioni della Rowling sulla comunità trans come chiaramente discriminatorie, il tono si è indurito.

Questo vale per la Rowling e Daniel Radcliffe, e in particolare per la Rowling e Emma Watson. La Rowling ha ora pubblicato un lungo post su X, in cui attacca duramente gli attori diventati famosi grazie al suo mondo, scrivendo:

"Emma e Dan, in particolare, hanno entrambi chiarito negli ultimi anni che pensano che la nostra ex associazione professionale dia loro un particolare diritto - anzi, obbligo - di criticare me e le mie opinioni in pubblico. Anni dopo aver finito di recitare in Potter, continuano ad assumere il ruolo di portavoce de facto del mondo che ho creato".

Poi rivolge i suoi commenti in particolare alla Watson, che è stata a lungo una critica esplicita delle opinioni della Rowling sulle questioni trans e ha fatto diverse dichiarazioni degne di nota sulla questione, scrivendo che la Watson ha vissuto una vita ricca e protetta senza esperienze reali:

"Come altre persone che non hanno mai sperimentato una vita adulta non ammortizzata dalla ricchezza e dalla fama, Emma ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante. Non avrà mai bisogno di un rifugio per senzatetto. Non sarà mai messa in un reparto di un ospedale pubblico di sesso misto. Sarei sbalordito se fosse stata in uno spogliatoio di strada fin dall'infanzia. Il suo "bagno pubblico" è a uso singolo ed è dotato di un uomo di sicurezza che fa la guardia fuori dalla porta. Ha dovuto spogliarsi in uno spogliatoio di sesso misto di recente in una piscina gestita dal comune? Avrà mai bisogno di un centro di crisi per lo stupro gestito dallo stato che si rifiuta di garantire un servizio tutto al femminile? Trovarsi a condividere una cella con uno stupratore maschio che è stato identificato nel carcere femminile?"

La Rowling sostiene che, a differenza della Watson, non ha avuto tali opportunità, ma è stata costretta a crescere in condizioni molto più dure:

"Non ero un multimilionario a quattordici anni. Ho vissuto in povertà mentre scrivevo il libro che ha reso famosa Emma. Capisco quindi dalla mia esperienza di vita cosa significhi per le donne e le ragazze senza i suoi privilegi la distruzione dei diritti delle donne, a cui Emma ha partecipato con tanto entusiasmo".

Ironia della sorte, la Rowling dice che sono stati i nuovi commenti positivi di Watson a spingerla a scrivere il lungo post, sostenendo che l'opinione pubblica ha iniziato a oscillare più a suo favore e che Watson sta saltando sul carro dopo essere stato precedentemente più negativo.

Harry Potter Agli attori è stato ripetutamente chiesto nel corso degli anni come vedono la Rowling, e di solito rispondono dicendo che gli piace molto e le sono grati, ma che è possibile avere due pensieri contemporaneamente e allo stesso tempo essere critici nei confronti delle sue opinioni sulle questioni trans.

Resta da vedere come e se Watson risponderà a questo sfogo. È molto insolito vedere qualcuno nella posizione della Rowling demolire così pubblicamente e completamente il carattere di una persona. Cosa ne pensi dei suoi commenti?