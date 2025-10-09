JK Rowling e Mia Khalifa si scontrano su X sulla politica: "Stai zitta, fottuta fica"

HQ

Un violento scambio di battute su X tra l'autrice JK Rowling e l'ex star del cinema per adulti e commentatrice Mia Khalifa ha dominato i social media questa settimana dopo che la Rowling ha condiviso un articolo che criticava parti del movimento di protesta pro-Palestina.

La ripubblicazione da parte della Rowling di un articolo dello Spectator (Perché la sinistra non chiama l'antisemitismo per quello che è?) sui canti e sul linguaggio usato durante le manifestazioni ha provocato una risposta immediata e profana da parte di Khalifa. Un tweet di una riga che recitava: "Stai zitto, fottuta fica".

JK Rowling e Mia Khalifa // Gamereactor

Il passaggio ricondiviso della Rowling sosteneva che alcuni slogan e comportamenti di protesta rischiavano di sconfinare nell'incitamento e dovevano essere denunciati, il che ha suscitato risposte rapide e polarizzate online da parte degli utenti di entrambe le parti del dibattito.

La risposta di Khalifa (che è stata vista milioni di volte su X ed è stata ampiamente copiata sulle piattaforme social) ha distillato la rabbia di molti che vedono la Rowling come un punto critico ricorrente quando interviene su questioni politiche e sociali.

Naturalmente, lo scontro è l'ultimo esempio dei post della Rowling che hanno suscitato polemiche. Alcuni sono a suo favore, altri contro. Ma che dire di te? Come ti senti riguardo a quest'ultimo confronto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.