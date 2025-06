J.K. Rowling esulta per la nuova serie di Harry Potter

HQ

Il creatore di Harry Potter è, a dir poco, entusiasta del nuovo adattamento HBO della serie. Dopo aver letto le sceneggiature dei primi episodi, si è rivolta ai social media e l'ha elogiata come "così, così, così buona". Lo sviluppo della serie, che adatterà tutti e sette i libri - uno per stagione - è qualcosa che ha comprensibilmente seguito molto da vicino. Ha inoltre chiarito che non ha scritto lei stessa la sceneggiatura, ma ha lavorato "a stretto contatto" con il team di sceneggiatori.

Le riprese inizieranno entro la fine dell'estate e la premiere è prevista per il prossimo anno o, nel peggiore dei casi, l'anno successivo, a seconda di come procederanno i lavori.

Come abbiamo accennato in più occasioni, però, c'è ancora una notevole opposizione al suo coinvolgimento, anche tra il cast. Oltre 400 persone - tra cui gli attori Bella Ramsey, Nicola Coughlan e Paapa Essiedu (che interpreta Piton) - hanno firmato una lettera aperta per protestare contro il coinvolgimento della Rowling, visti i suoi commenti sulle persone transgender.

Tuttavia, il dirigente della HBO Casey Bloys difende il suo posto nella squadra e assicura che la Rowling è una produttrice esecutiva e che le sue opinioni politiche non si infiltreranno in alcun modo nella storia.

Non vedi l'ora che arrivi la nuova serie di Potter?