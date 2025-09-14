Gamereactor

J.K. Rowling scatena il dibattito dopo aver citato Hitler mentre reagiva all'assassinio di Charlie Kirk

L'autore collega la libertà di parola, l'estremismo e la violenza in una reazione controversa.

L'assassinio di Charlie Kirk ha fatto notizia negli ultimi giorni e molte persone lo hanno commentato. Tra questi, J.K. Rowling, che è stata al centro del dibattito dopo un thread virale sulla libertà di parola e la violenza politica. L'autrice di Harry Potter ha attirato l'attenzione diffusa per aver sostenuto che la censura e l'autoritarismo possono degenerare nel terrorismo, citando gli scritti di Hitler per sottolineare il suo punto di vista. I suoi commenti, ampiamente condivisi online, hanno scatenato accese discussioni su dove finisce la libertà di espressione e inizia l'incitamento. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

J.K. Rowling durante una conferenza stampa per promuovere il suo "Open Book Tour". Teatro Kodak, Hollywood, CA. 15-10-07 // Shutterstock

