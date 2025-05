J.K. Rowling spiega perché l'attore di Snape Paapa Essiedu non sarà licenziato dalla serie HBO di Harry Potter

HQ

La creatrice di Harry Potter e del Mondo Magico J.K. Rowling ha chiarito che non vorrebbe vedere l'attore Paapa Essiedu licenziato dalla serie HBO di Harry Potter a causa del suo sostegno alla comunità trans.

A seguito di una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che ha stabilito che una donna è definita dal sesso biologico, Essiedu si è unita a oltre 400 attori nel firmare una petizione per chiedere che l'industria dello spettacolo del Regno Unito protegga le persone trans. La Rowling - che ha sostenuto la sentenza della Corte Suprema - è nota per la diffusione online di quella che molti descriverebbero come retorica anti-trans.

Ma, sui suoi social media, ha chiarito che non solo non aveva il potere di licenziare Essiedu, ma che non lo avrebbe mai usato per far perdere il lavoro a qualcuno per una divergenza di opinioni. "Non ho il potere di licenziare un attore dalla serie, e non lo eserciterei se lo facessi", ha scritto. "Non credo nella necessità di togliere il lavoro o i mezzi di sostentamento alle persone perché hanno convinzioni legalmente protette che differiscono dalle mie".

Nonostante le polemiche che spesso circolano sulla Rowling, sembra che né HBO né il cast dello show siano scoraggiati dal lavorare alla prossima serie di Harry Potter. L'attore John Lithgow, che interpreterà Silente, non ha visto alcun problema nel lavorare allo show.