J.K. Simmons dice che il suo ruolo preferito nei videogiochi è Portal 2: "Avrei potuto fare il film"

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J.K. Simmons potrebbe avere una delle voci più riconoscibili di Hollywood. Con toni come il suo, ovviamente gli viene chiesto di fare molti ruoli vocali in TV, film e, naturalmente, nei videogiochi. Ha servito l'Assoluto in Baldur's Gate III, ha rispolverato la sua tuta da Omni-Man per Invincible VS e Mortal Kombat, ed è diventato presidente in Command & Conquer. Ma, se Simmons dovesse scegliere un ruolo preferito nei videogiochi che ha interpretato, deve essere Cave Johnson.

Il responsabile di Aperture Science era uno dei preferiti immediati di Simmons, che ha detto nel podcast Happy, Sad, Confused che avrebbe interpretato il ruolo di Cave Johnson in qualsiasi mezzo. "Era una sceneggiatura così esilarante. Avrei potuto fare il lungometraggio, o la pièce teatrale, o qualsiasi altra cosa. È stato semplicemente una scrittura così divertente," ha detto Simmons (trascrizione via PC Gamer).

Simmons è tornato nel ruolo in un paio di occasioni, interpretando ancora una volta Johnson nello spin-off del 2022 Aperture Desk Job, e doppiando il gruppo di annunciatori di Cave Johnson per Dota 2 nello stesso anno. Se mai ci fosse stato un adattamento live-action di Portal, siamo certi che vorrebbe tornare ancora, purché la scrittura rimanga solida come nei giochi.