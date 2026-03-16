Joan Laporta ha rieletto presidente del FC Barcelona fino al 2031 con due terzi dei voti

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Joan Laporta è stato nuovamente scelto presidente del FC Barcelona, nelle elezioni di domenica, con il 68,18% dei voti, più del doppio del suo unico rivale, Víctor Font. Sarà presidente del club fino al 2031, con il sostegno di molti giocatori importanti come Lamine Yamal o Aitana Bonmatí, l'allenatore maschile Hansi Filck e i politici catalani Jordi Pujol o Ernest Urtasun.

Il processo elettorale ha preso una svolta quando l'ex allenatore del Barça Xavi Hernández si è schierato con Font e ha rivelato che Laporta aveva fermato l'acquisto di Leo Messi nel 2023, perché temeva che il giocatore argentino avesse più influenza di lui. Altre fonti, incluso il presidente della LaLiga Javier Tebas, hanno smentito tali affermazioni e la reputazione di Laporta non ne è stata seriamente compromesta.

Solo 48.480 membri, pari al 42,34% del censimento, hanno votato alle elezioni. Tuttavia, Laporta godeva di un ampio vantaggio sugli avversari, e l'immagine di Laporta che festeggiava la vittoria insieme a giocatori come Raphinha, Gerard Martín, Casadó, Olmo, Bernal, Fermín e Pedri mostrava che i buoni risultati sportivi sono la ragione migliore e principale per cui qualsiasi presidente del Barça possa guadagnarsi la fiducia dei membri e rimanere al potere.