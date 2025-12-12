Joan Laporta nega che il Barça abbia ricevuto un trattamento favorevole dagli arbitri nel caso Negreira

HQ

Il presidente del FC Barcellona, Joan Laporta, è stato chiamato come testimone nel processo riguardante il caso Negreira, il pagamento di circa 7,3 milioni di euro effettuato dal club a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) della Federazione Spagnola di Calcio, nonché a suo figlio Javier. I pagamenti sono stati effettuati tra il 2001 e il 2018, e il club è sospettato di ricevere un trattamento favorevole dagli arbitri a causa di tali pagamenti.

Durante l'udienza, Laporta negò che il club avesse ricevuto un trattamento favorevole dagli arbitri e affermò che questi pagamenti a Negreira erano stati "ereditati" dalla precedente amministrazione del club. Laporta e il club hanno sostenuto che tali pagamenti sono stati effettuati in cambio di rapporti tecnici su arbitraggio e scouting dei giocatori che erano "utili" e "potrebbero interessare il club", negando qualsiasi accusa di corruzione.

È la stessa spiegazione data dagli ex presidenti del Barça Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, che hanno dichiarato nelle loro testimonianze da imputati a settembre che i pagamenti sono stati effettuati per rapporti su giocatori che erano "utili dal punto di vista sportivo".

Laporta ha aggiunto oggi che tutti i documenti relativi ai pagamenti effettuati alla famiglia Negreira sono stati condivisi, ma questo tipo di documenti viene distrutto ogni cinque o sei anni. Ha affermato che "per niente" hanno ricevuto un trattamento favorevole dal club e che la loro squadra è stata "esemplare" per il resto del mondo.

Joan Laporta fu scagionata perché il crimine era scaduto

Laporta fu inizialmente incriminato dal giudice, ma fu scagionato perché i pagamenti effettuati dal club durante il suo primo periodo al club, tra il 2003 e il 2010, erano scaduti nel termine di prescrizione. Laporta è stato rieletto presidente del FC Barcelona nel 2021 e i pagamenti sono stati effettuati tra il 2001 e il 2018.

Il giudice chiamerà il FC Barcelona come imputato il 27 gennaio. Il club sarà rappresentato dalla vicepresidente Elena Fort. Anche l'ex presidente del Barcellona Joan Gaspart (tra il 2000 e il 2003) sarà convocato, ma solo come testimone per lo stesso motivo di Laporta: il crimine era scaduto.