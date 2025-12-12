Gamereactor

Joan Laporta nega che il Barça abbia ricevuto un trattamento favorevole dagli arbitri nel caso Negreira

Il presidente del FC Barcelona ha testimoniato oggi come testimone dopo essere stato scagionato a causa della scadenza del crimine.

Il presidente del FC Barcellona, Joan Laporta, è stato chiamato come testimone nel processo riguardante il caso Negreira, il pagamento di circa 7,3 milioni di euro effettuato dal club a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) della Federazione Spagnola di Calcio, nonché a suo figlio Javier. I pagamenti sono stati effettuati tra il 2001 e il 2018, e il club è sospettato di ricevere un trattamento favorevole dagli arbitri a causa di tali pagamenti.

Durante l'udienza, Laporta negò che il club avesse ricevuto un trattamento favorevole dagli arbitri e affermò che questi pagamenti a Negreira erano stati "ereditati" dalla precedente amministrazione del club. Laporta e il club hanno sostenuto che tali pagamenti sono stati effettuati in cambio di rapporti tecnici su arbitraggio e scouting dei giocatori che erano "utili" e "potrebbero interessare il club", negando qualsiasi accusa di corruzione.

È la stessa spiegazione data dagli ex presidenti del Barça Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, che hanno dichiarato nelle loro testimonianze da imputati a settembre che i pagamenti sono stati effettuati per rapporti su giocatori che erano "utili dal punto di vista sportivo".

Laporta ha aggiunto oggi che tutti i documenti relativi ai pagamenti effettuati alla famiglia Negreira sono stati condivisi, ma questo tipo di documenti viene distrutto ogni cinque o sei anni. Ha affermato che "per niente" hanno ricevuto un trattamento favorevole dal club e che la loro squadra è stata "esemplare" per il resto del mondo.

Joan Laporta fu scagionata perché il crimine era scaduto

Laporta fu inizialmente incriminato dal giudice, ma fu scagionato perché i pagamenti effettuati dal club durante il suo primo periodo al club, tra il 2003 e il 2010, erano scaduti nel termine di prescrizione. Laporta è stato rieletto presidente del FC Barcelona nel 2021 e i pagamenti sono stati effettuati tra il 2001 e il 2018.

Il giudice chiamerà il FC Barcelona come imputato il 27 gennaio. Il club sarà rappresentato dalla vicepresidente Elena Fort. Anche l'ex presidente del Barcellona Joan Gaspart (tra il 2000 e il 2003) sarà convocato, ma solo come testimone per lo stesso motivo di Laporta: il crimine era scaduto.

