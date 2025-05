Joan Laporta, presidente del Barça: "Non siamo a Monaco fondamentalmente a causa delle decisioni arbitrali"

HQ

Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ha inviato un messaggio ai tifosi del Barça sul loro canale televisivo ufficiale, Barça One, ringraziando i tifosi per il loro sostegno durante tutta la stagione e chiedendo loro di concentrarsi di nuovo su LaLiga, con quattro partite rimanenti e quattro punti di vantaggio sull'inseguitore Real Madrid, con un Clásico che si terrà domenica prossima. "Dobbiamo riempire il Montjuïc per dare calore alla squadra".

Le parole che hanno però suscitato più sorprese sono state quelle rivolte alla decisione dell'arbitro sul 4-3 perso contro l'Inter: "Ieri non doveva essere così: abbiamo lottato per raggiungerlo e arrivare alla finale di Monaco, ma non è stato così. Fondamentalmente, a causa di decisioni arbitrali che sono andate contro di noi, ma questo deve renderci più forti per avere la giusta mentalità."

Laporta attribuisce "fondamentalmente" tutta la colpa all'arbitro, Marciniak, che ha fatto arrabbiare anche i giocatori e l'allenatore Hansi Flick, perché "ogni decisione 50-50 è andata per il verso giusto".

Laporta ha speso qualche parola anche nei confronti della squadra di basket, che nello stesso giorno della partita di calcio, ha perso 85-84 contro il Monaco in Eurolega ed è stata eliminata dalle Final Four.