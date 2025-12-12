Joanna Trollope muore all'età di 82 anni | Letteratura

HQ

Joanna Trollope, acclamata autrice di oltre 30 romanzi che esplorano le tensioni familiari, le relazioni e le silenziose crisi della vita quotidiana, è morta pacificamente a casa giovedì, hanno detto le sue figlie. Aveva 82 anni.

Trollope raggiunse la notorietà nel 1991 e pubblicò molti successi. Sebbene talvolta etichettata come "saghe Aga", rifiutava il termine, sostenendo che i suoi libri fossero molto più sovversivi e privi di sentimentalismi di quanto suggerissero i critici.

Parente lontana dello scrittore vittoriano Anthony Trollope, iniziò a scrivere mentre lavorava e cresceva due figlie, e le sopravvivono entrambe. Molte delle sue opere sono state adattate per la televisione e le sono valse un OBE e successivamente un CBE.

Lodata da Fay Weldon per la sua capacità di "mettere il dito sul problema dei tempi", Trollope si concentrò sul cambiamento dei ruoli sociali e sulle ansie private dietro la vita quotidiana. Ha detto che voleva che i suoi libri rassicurassero i lettori: "Va bene, tutti la sentiamo così."