João Fonseca conquista il titolo più importante della sua carriera e si consolida nella top 30 del tennis

João Fonseca ha vinto il titolo più importante della sua carriera e ha allungato la sfortuna di Alejandro Davidovich Fokina (che ha perso quattro finali nel 2025) alla finale dello Swiss Indoors Basel di domenica scorsa. È stata una prestazione dominante per l'adolescente brasiliano, 6-3, 6-4, nella sua prima stagione completa all'ATP Tour, vincendo il secondo titolo dopo l'Argentina Open ATP 250 a febbraio e raggiungendo il numero 28 del mondo.

Fonseca è diventato anche la terza persona più giovane a vincere un titolo ATP 500 da quando questi tornei sono stati introdotti nel 2009, e il primo brasiliano a vincere sopra l'ATP 250 da Gustavo Kuerten nel 2001. Potrebbe diventare un orgoglio nazionale per il Brasile negli anni a venire? Se continua a questo livello, potrebbe raggiungere la vetta dell'élite in pochissimo tempo.

Fonseca, che ha compiuto 19 anni ad agosto, ha dedicato il trionfo ai suoi genitori, e in particolare a sua madre, che ha girato il mondo da quando aveva 11 anni giocando a tennis. "I miei genitori sono appena venuti dal Brasile. Stavano venendo a Parigi e hanno cambiato i loro voli e sono venuti qui un'ora prima della partita con i miei zii. È semplicemente fantastico averli qui per il titolo più importante della mia carriera".