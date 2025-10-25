João Fonseca e Davidovich Fokina, finalisti a Basilea: tempo per la partita di domenica

HQ

La finale degli Swiss Indoors Open vedrà protagonisti due tennisti non abituati a sollevare trofei ATP: il 26enne spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina e il 19enne brasiliano João Fonseca.

L'adolescente è stato il primo a rivendicare il biglietto per la finale in una partita molto combattuta contro Jaume Munar, terminata 7-6(4), 7-5. Nella sua prima stagione completa nell'ATP, Fonseca sarà salito dal numero 130 del mondo al numero 34 del mondo. Una delle stelle emergenti dell'anno, Fonseca ha vinto le Next Generation ATP Finals 2024 lo scorso novembre e l'Argentina Open 250 nel febbraio 2025.

Nel frattempo, Alejandro Davidovich Fokina ha sconfitto Ugo Humbert, il francese si è ritirato quando era in svantaggio nel secondo set. Davidovich, il secondo miglior giocatore spagnolo dopo Alcaraz, numero 18 del ranking mondiale, avrà la possibilità di alzare il suo primo trofeo in singolare, mettendo fine alla sua situazione (unico giocatore nella top 30 senza un titolo ATP Tour) e coronando la sua migliore stagione finora... ma anche la sua frustrazione: quattro delle cinque finali della sua carriera si sono svolte nel 2025 (Delray Beach Open negli Stati Uniti, ATP 250 a febbraio, ATP 500 in Messico e Washington e, naturalmente, la finale di domani in Svizzera).

La finale dello Swiss Indoors Basel tra Joao Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina si svolgerà domani, domenica 26 ottobre, alle 15:30 CET, 14:30 GMT. Chi pensi che vincerà?