Jodie Foster offre una valutazione brutale del film F1: "F1 è stato realizzato dall'IA. Non è vero?"

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Hai visto il film F1 di Joseph Kosinski? Ti sei divertito in qualche modo? L'attrice Jodie Foster chiaramente non ci ha dato molto peso, dato che ha usato il film come esempio di un film che sembra realizzato con intelligenza artificiale.

Parlando all'evento Who Owns the Future of Hollywood come parte di un intervento di martedì, Foster ha scelto il film F1 e ha suggerito che sia stato realizzato con l'IA, poiché la scrittura e le interpretazioni sono esattamente simili a quelle che offrirebbe un computer.

Come riportato da Variety: "Non lo dico con disprezzo — come potrei farlo? Questo film ha poi incassato milioni di dollari. Ma guardo un film come se 'F1 ' pensasse, 'F1 ' fosse stato fatto dall'IA. Non è vero? Voglio dire, la struttura era esattamente quella che si imparava a scuola. Gli attori dicono le battute esattamente come sarebbero scritte se un computer scrivesse esattamente cosa sarebbe la cosa giusta per quel momento. E sono riusciti a dominare la tecnologia per creare qualcosa di grande e bello e potenzialmente da cui molte delle informazioni provengono da altri luoghi."

Questo non significa che l'IA sia stata usata per creare fondamentalmente il film F1, ma piuttosto Foster sta semplicemente valutando che il film manca di un certo livello di rischio creativo e abilità, preferendo una consegna e una preparazione più sicure per soddisfare un pubblico più ampio.

Allo stesso modo, fan e critici non sembravano avere la stessa convinzione del film come Foster, dato che ha incassato 634 milioni di dollari al botteghino globale, ottenuto quattro nomination agli Oscar e una vittoria per il Miglior Suono, e sembra che avrà anche un sequel, anche se potremmo aspettare un po' di tempo prima che arrivi.

Qual è la tua opinione sull'osservazione di Foster su F1 ?