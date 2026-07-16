Joe Abercrombie: L'adattamento cinematografico di The Devils "si muove", ma non aspettatevi tanto presto

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Questa è l'undicesima visita di Joe Abercrombie; le sue parole iniziali sono di gratitudine per il caloroso accolto ricevuto in Avilés, a cui ha dedicato diversi passaggi della sua trilogia di romanzi in corso, composta da I Diavoli e dai recentemente annunciati Gli Eretici. "Non so quante volte menziono Avilés nel libro, ma lo farò di nuovo in The Heretics." E già che ci è, promette di venire a presentare il libro come merita il prossimo anno.

Mentre parlava del suo processo creativo al pubblico attento, gli organizzatori lo sorpresero invitando sua moglie, Lou Abercrombie, sul palco per spiegare com'è la vita quotidiana di uno scrittore (anche lei ha una sua carriera come scrittrice). Lou è la persona che "alza le braccia", a cui ancora dedica ognuno di quei romanzi. "L'ho costruito io, quindi ringraziami". Questo suscita risate e applausi.

Quando gli viene chiesto della sua vita quotidiana, Joe dà risposte umoristiche. Ha una certa reputazione di essere "distratto", ma offre una prospettiva interessante su come affronta il processo di scrittura di libri o sceneggiature televisive.

"È buffo che la gente mi consideri creativo, perché io non mi considero creativo. Scrivere è come stare davanti a un muro e dover continuare a colpirlo ancora e ancora finché non lo abbatto."

In questa occasione, non ha menzionato le sue opere precedenti, come la serie The First Law, e si è concentrato maggiormente sulla trilogia che lo tiene completamente assorbito in questo momento. Il processo di ricerca per l'Europa distopica prevede di aggiungere uno strato di oscurità, mostri e azione alla storia che conosciamo, e di distorcerla fino a farla diventare un mondo diverso, ma familiare. Parla anche della necessità di conformarsi a certe convenzioni che i lettori si aspettano, citando i titoli dei romanzi come esempio. "Nel mio processo di scrittura, gli do un titolo provvisorio e spero che ne arrivi uno migliore... ma non succede mai. E poi, semplicemente, non riesco a convincermi a cambiarlo. Per il terzo libro lo chiamerò 'Il... qualcosa'.

Prima di diventare scrittore, Joe era montatore video e rimane strettamente legato al mondo del cinema e della televisione: ha scritto episodi di Love, Death & Robots, e James Cameron detiene i diritti per adattare The Devils. Per quanto riguarda l'adattamento di The Devils, ovviamente non può ancora dire molto, ma "il progetto si sta muovendo".

Anche se è ancora lontano, i numeri stanno crescendo. E prima che il panel finisse, tra gli applausi, fece una promessa: "Joe Abercrombie sta andando contro Brandon Sanderson."