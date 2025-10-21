Joe Biden conclude la radioterapia per il cancro alla prostata

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Joe Biden ha completato un ciclo di radioterapia per il cancro alla prostata, secondo il suo portavoce. L'ex presidente ha ricevuto cure presso la clinica oncologica dell'Università della Pennsylvania dopo aver annunciato la sua diagnosi all'inizio di quest'anno. Sua figlia Ashley ha condiviso un video di lui che suona la tradizionale campana che segna la fine di una fase di trattamento, definendolo "così dannatamente coraggioso". Biden ha recentemente subito un intervento chirurgico anche per un cancro della pelle e, nonostante le continue sfide di salute, dovrebbe partecipare a una prossima cerimonia di premiazione a Boston. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!