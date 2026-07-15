Notizie dal mondo
Joe Biden pubblicherà i suoi ricordi dopo le elezioni di metà mandato di questo autunno
Il libro si chiamerà "Promise Me, America" e potrai preordinarlo da ora.
HQ
Sono ormai passati due anni da quando Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale negli Stati Uniti e, tra le altre cose, ha lavorato alle sue memorie. È stato ora annunciato che il titolo sarà Promise Me, America, e sarà rilasciato due settimane dopo le elezioni di metà mandato di questo autunno.
Il libro è già disponibile per il pre-ordine, e in un post su X, ne parla lui stesso.