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Joe Biden pubblicherà i suoi ricordi dopo le elezioni di metà mandato di questo autunno

Il libro si chiamerà "Promise Me, America" e potrai preordinarlo da ora.

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Sono ormai passati due anni da quando Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale negli Stati Uniti e, tra le altre cose, ha lavorato alle sue memorie. È stato ora annunciato che il titolo sarà Promise Me, America, e sarà rilasciato due settimane dopo le elezioni di metà mandato di questo autunno.

Il libro è già disponibile per il pre-ordine, e in un post su X, ne parla lui stesso.

Joe Biden pubblicherà i suoi ricordi dopo le elezioni di metà mandato di questo autunno
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