Joe Bugner, leggenda del pugilato, muore a 75 anni

Joe Bugner, il tre volte campione europeo dei pesi massimi noto per aver affrontato le icone della boxe Muhammad Ali e Joe Frazier, è morto nella sua casa di Brisbane all'età di 75 anni, ha detto lunedì il British Boxing Board of Control.

Il combattente nato in Ungheria ha rivendicato più volte i titoli britannici e del Commonwealth e ha goduto di una carriera professionale che dura da oltre tre decenni, vincendo la maggior parte dei suoi incontri con un numero significativo per KO.

Bugner ha gareggiato ai massimi livelli durante gli anni '70, inclusi due combattimenti per il titolo mondiale contro Ali, e in seguito ha continuato la sua carriera in Australia, conquistando onori nazionali prima di ritirarsi alla fine del secolo. Riposa in pace, Joe Bugner.