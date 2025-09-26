Joe Exotic piange il socio sbranato a morte da una tigre nella riserva dell'Oklahoma

HQ

Growler Pines Tiger Preserve in Oklahoma. Uno dei più stretti collaboratori di Joe Exotic, Ryan Easley, ha perso la vita dopo un attacco mortale di una tigre. Secondo quanto riferito, il 37enne addestratore di animali è stato sbranato da una tigre sabato, riportando ferite mortali al collo e alla spalla.

L'incidente scioccante ha lasciato i colleghi di Easley in difficoltà per elaborare la perdita. Joe Exotic, il cui vero nome è Joseph Allen Maldonado-Passage, si è rivolto ai social media per esprimere il suo dolore, descrivendo Easley come un amico di lunga data e un devoto custode degli animali.

"Prima di tutto vorrei inviare le mie preghiere alla famiglia di Ryan Easley per la loro perdita", ha scritto Joe Exotic su X. "Conosco Ryan da molti anni. Nessuno può incolpare la tigre per quello che è successo. Tutti noi corriamo dei rischi in quello che facciamo. Puoi essere ucciso facendo praticamente qualsiasi cosa".

La passione di Easley per i grandi felini era leggendaria. Maldonado-Passage ha ricordato come Easley, nei suoi primi anni, sognasse di gestire il maggior numero di tigri alla volta, spesso spingendo i limiti di ciò che gli animali potevano gestire in sicurezza.

"Voleva essere quello con il maggior numero di tigri sul ring in una sola volta. Alcuni dei suoi gatti erano pazzi di testa, ma si trattava di avere il massimo delle prestazioni in una volta sola e a tutti i costi". Ora, la tigre coinvolta è stata confinata mentre le autorità conducono un'indagine completa.

Eppure, Exotic ha sottolineato che la perdita è una tragedia sopra ogni altra cosa. "Indipendentemente dal fatto che tu sia d'accordo con il modo in cui un altro gestisce la propria attività, una perdita è sempre qualcosa che nessuno vuole vedere. Quindi, con tutto il mio rispetto come essere umano, RIP Ryan Easley. Sei morto facendo ciò che amavi".