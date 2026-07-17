Joe Hill e il cinema: I suoi film preferiti, le sue prime incursioni nella recitazione e i suoi modesti contributi

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Joe Hill ha bisogno di poca presentazione per i visitatori abituali della Celsius 232 ad Avilés (Asturie, Spagna), che quest'anno festeggia la sua quindicesima edizione. Partecipante abituale, prolifico scrittore horror e, più comunemente negli ultimi tempi, un acclamato creatore di storie sia per il piccolo che per il grande schermo. Nell'erba alta, Locke e Key. Tuttavia, il suo legame con il cinema iniziò molto prima della sua ormai illustre carriera di scrittore, anche se ebbe la stessa origine: suo padre, Stephen King.

"Quando avevo 8 anni, mio padre mi ha scelto per un piccolo ruolo in un episodio di Creepshow. Ho interpretato un personaggio chiamato Billy, un ragazzo che ama i fumetti, ma suo padre no. Quando suo padre glieli portò via, Billy decise di vendicarsi e lanciò un incantesimo voodoo su suo padre usando una bambola." Non gli piaceva affatto l'esperienza, e ci vollero 40 anni per riapparire sullo schermo.

"Ho avuto anche una piccola parte in Locke & Key, e penso di aver fatto ciò che nessuno poteva fare meglio di me: 'dare la peggior interpretazione come infermiera della storia.' "

Continuando con i suoi aneddoti cinematografici—dato che il panel di quest'anno si è concentrato su questo aspetto—la sua esperienza più terrificante guardando un film è stata anche durante l'infanzia. "La Bella Addormentata della Disney - quando la strega Malefica evoca i poteri dell'inferno e si trasforma in un drago - è stato semplicemente troppo per me."

"Posso anche dirti qual è il mio film preferito. È Lo Squalo. Anche oggi, lo guardo ancora e ancora."

Inevitabilmente, la conversazione si è spostata sul suo lavoro come scrittore e sceneggiatore, e un dettaglio interessante è il modo in cui visualizza la scena che sta scrivendo – qualcosa che fa fin dal suo primo lavoro.

"Quando ho scritto il mio primo romanzo, *Heart-Shaped Box*, l'ho sempre immaginato come un film di John Carpenter mai realizzato. Con la sua cornice, la sua illuminazione, i suoi colori - tutto. E al contrario, alcuni film che guardo mi ispirano abbastanza da alimentare le mie storie."

Infine, Hill ha rivisto alcune delle sue opere adattate, come Black Phone, Horns, In the Tall Grass, ecc. E si è particolarmente pentito di un progetto che non ha mai visto la luce, perché Disney lo ha trovato troppo violento e terrificante.

"Mi dispiace davvero che la versione di *Lock and Key* di Andy Muschietti non sia andata a buon fine; Ho adorato il suo tocco di horror."