Joe & Mac Retro Collection è ora disponibile su Kickstarter

Nel 1991, i due gentiluomini dell'età della pietra Joe & Mac entrarono nel mondo dei videogiochi. Inizialmente rilasciati nelle sale giochi, i loro giochi sono stati successivamente convertiti in numerosi altri formati, non ultimi Mega Drive e Super Nintendo.

Di recente, è stato annunciato che il duo tornerà tramite Kickstarter in una raccolta chiamata Joe & Mac Retro Collection per PC, PlayStation, Switch e Xbox. In totale, include tre titoli dell'età della pietra, in particolare le versioni per Super Nintendo di Joe & Mac: Caveman Ninja, Congo's Caper, e Joe & Mac 2: Lost in the Tropics. Sono incluse anche le versioni giapponesi, che non sono censurate.

Come se per rendere tutto migliore, vengono promesse "molteplici nuove funzionalità", come la possibilità di salvare, riavvolgere, filtrare le immagini e altro ancora.

La raccolta fondi è ora in pieno svolgimento e, in effetti, ci siamo già quasi, qualcosa che si spera significhi il raggiungimento di molti obiettivi. Vai a questo link se vuoi dare un'occhiata al pacchetto (ovviamente c'è un'edizione da collezione con campane e fischietti extra) e assicurarti una copia, e dai un'occhiata al trailer qui sotto per un po' di dolce retrò.