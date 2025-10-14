Joe Rogan interviene sulla situazione attuale negli Stati Uniti

HQ

"Il modo in cui appare è semplicemente orribile. Quando stai solo arrestando le persone di fronte ai loro figli. Persone normali, normali, che sono qui da 20 anni. Tutti coloro che hanno un cuore non possono andare d'accordo con questo... È pazzesco".

Queste sono state alcune delle ultime parole di Joe Rogan, che un tempo si annoverava tra i sostenitori del presidente Donald Trump e ora ha rivolto le sue critiche verso le politiche di deportazione del presidente.

Parlando a The Joe Rogan Experience (#2392 - John Kiriakou) solo pochi giorni fa, il podcaster ha detto che crede che gli ufficiali dell'immigrazione stiano esagerando le cose, descrivendo le recenti deportazioni come orribili e strazianti.

Joe Rogan, che ha ospitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo show durante la campagna del 2024, ha contribuito ad amplificare il messaggio del presidente a milioni di ascoltatori all'epoca. Ma il suo tono è cambiato bruscamente, come potete vedere nel video qui sotto.

È un dato di fatto, negli ultimi episodi, ha messo in discussione non solo le tattiche dell'amministrazione sull'immigrazione, ma anche la sua gestione di questioni come i tanto attesi file di Epstein, suggerendo che le manovre politiche stanno rallentando il loro rilascio.

Il suo cambiamento di opinione riflette una tendenza più ampia tra la cosiddetta "manosphere", una costellazione di podcaster popolari e personalità online che un tempo sostenevano il messaggio populista del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Molti di loro, tra cui creatori come Adin Ross e Theo Von, hanno espresso rammarico per il loro passato coinvolgimento politico, dicendo di essere rimasti delusi dal ciclo infinito di promesse e polarizzazione di Washington.

"Ora che ci ripenso, vorrei davvero, davvero non essere mai entrato in politica", Adin Ross ha recentemente detto ai suoi follower. Ross ha intervistato Trump nel suo livestream nell'agosto 2024 e, come Rogan, è diventato disilluso.

