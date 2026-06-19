Joe Rogan sostiene che i presidenti degli Stati Uniti abbiano fatto pressione su Spotify per cancellare il suo podcast

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Il celebre commentatore UFC e conduttore di podcast Joe Rogan afferma che sia Donald Trump che Joe Biden hanno cercato di farlo rimuovere da Spotify durante la pandemia.

Rogan ha rivelato questo in un episodio più recente del suo podcast, dove ha menzionato come "figure politiche" avessero contattato Spotify cercando di far rimuovere il suo programma. Il motivo? Hanno sostenuto che stesse diffondendo disinformazione.

Rogan menziona come siano state spese "grandi somme di denaro" per cercare di abbatterlo. La controversia che circonda il podcast di Rogan ha raggiunto il culmine due anni fa quando, tra gli altri, Neil Young ha espresso il suo insoddisfazione per i contenuti e ha chiesto che Spotify prendesse provvedimenti.

Secondo lo stesso Rogan, le critiche contro di lui sono completamente infondate e nessuno di coloro che hanno cercato di denunciarlo ha fatto alcuno sforzo per scusarsi dopo.