Joel Edgerton ruba i riflettori in Train Dreams di Netflix

Netflix deve essere la società di produzione più incoerente in circolazione quando si tratta di film. Riesce regolarmente a buttare via spazzatura completa, come The Old Guard 2 all'inizio di questo mese, il tutto mentre occasionalmente serve vincitori di premi come His Three Daughters e Emilia Perez. Ne parliamo perché a novembre sembra che Netflix potrebbe avere tra le mani un'altra gemma di premi.

Proveniente dal regista Clint Bentley, Netflix sarà la casa di Train Dreams, un film drammatico basato sul popolare romanzo di Denis Johnson. Ruota attorno al taglialegna e ferroviere Robert Grainier, che, come spiega la sinossi, "conduce una vita di profondità e bellezza inaspettate nell'America in rapido cambiamento dell'inizio del XX secolo".

Grainier è interpretato da Joel Edgerton in questo film, che recita al fianco di Felicity Jones, Kerry Condon e William H. Macy, il tutto per un film straordinariamente girato e chiaramente emotivo per chi cerca qualcosa di un po' più raffinato e artistico.

Train Dreams sarà presentato in anteprima su Netflix il 21 novembre e puoi vedere il suo teaser trailer qui sotto.