Johan Zarco è stato portato in ospedale dopo essersi bloccato una gamba con la moto di Bagnaia in un altro grave incidente al GP di Catalogna

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Il GP di Catalogna in MotoGP ha visto due bandiere rosse: a metà gara di domenica, Álex Márquez è caduto a terra in collisione con il leader Pedro Acosta, a causa di un problema tecnico alla gomma. Per evitare una collisione, perse il controllo e fu sbalzato in aria, colpendo contro un muro, mentre la moto si disintegrava, influenzando gli altri piloti.

Mezz'ora dopo, la gara riprese con un'altra bandiera rossa quasi immediatamente, quando Johann Zarco cadde a terra e intrappolò la gamba con la moto di Francesco Bagnaia, anch'essa caduta a terra, così come Luca Marini. Zarco fu lanciato in aria con la gamba ancora incastrata tra le gomme e la gara fu nuovamente interrotta.

Zarco, 35 anni, è stato portato nello stesso ospedale di Márquez. Pedro Acosta, coinvolto nel primo incidente, è caduto nell'ultimo giro e ha perso la gara contro Fabio di Giannantonio, vincitore del GP di Catalogna.

Il team LCR ha informato che Zarco è stato portato all'Hospital Universitari General de Catalunya, a Sant Cugat, per un ulteriore esame alla gamba sinistra, aggiungendo che non è in condizioni critiche. Riferiremo man mano che verranno rilasciate nuove informazioni su Zarco e Márquez.