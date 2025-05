Johann Zarco diventa la prima gara francese a vincere il GP di Francia in 71 anni

HQ

Marc Márcquez ha incrementato la sua leadership nel campionato MotoGP grazie al secondo posto nel GP di Francia a LeMans. Tuttavia, il protagonista della gara, la più grande affluenza di sempre per un Gran Premio dello sport motociclistico di punta, è stato Johann Zarco, veterano della gara francese che ha conquistato la sua seconda vittoria in MotoGP, e la prima vittoria Honda dal 2023.

La vittoria di Zarco è stata anche la prima volta che un pilota francese vince in Francia con 71 punti, per l'estasi dei 311.797 fan. Tra questi, c'era la madre di Zarco, che lo ha visto correre per la prima volta. 34 anni, Zarco è un veterano del motociclismo, vincitore del Campionato del Mondo Moto2 nel 2015 e nel 2016. La vittoria pone Zarco anche al sesto posto nel mondiale.

Nel grande schema delle cose, Marc Márquez guida la classifica con 171 punti, beneficiando delle due cadute del fratello Álex Márquez, che non ha ottenuto punti a Le Mans ed è secondo con 149 punti. Anche Fracesco Bagnaia ha ottenuto zero punti in Francia, quindi il due volte campione della MotoGP è ora a cinquantuno punti da Marc.