John Boyega dice che i sequel di Star Wars sarebbero stati completamente diversi se lui fosse stato dietro la macchina da presa

La trilogia sequel di Star Wars non è ricordata con affetto dai fan. Proprio come con i prequel, ci sarà quasi certamente un po' di revisionismo nel tempo, ma anche gli stessi attori possono ammettere che ci sono stati dei difetti nella narrazione dei film sequel. John Boyega, che ha interpretato Finn nei sequel, è arrivato al punto di proporre la sua personale rivisitazione degli eventi.

"Se fossi stato un produttore di Star Wars fin dall'inizio, avresti avuto una cosa completamente diversa", ha detto a Popverse. "Sarebbe pazzesco".

"Prima di tutto, non ci stiamo sbarazzando di Han Solo, Luke Skywalker, tutte queste persone. Non lo stiamo facendo. La prima cosa che faremo è realizzare la loro storia, realizzare la loro eredità. Faremo un buon momento per passare il testimone", ha continuato. "I nostri nuovi personaggi non saranno sopraffatti in questi film. Non si limiteranno a prendere le cose e a sapere cosa farne. No. Devi lottare come ogni altro personaggio di questo franchise. Lo farei".

Boyega ha anche detto che guarderà alle storie della Vecchia Repubblica, dimostrando di conoscere la palla quando si tratta di Star Wars, facendo anche riferimento a Il Potere della Forza. "Guarderei alle storie della Vecchia Repubblica e vedrei cosa possiamo aggiungere alla continuazione di quelle. Mi piacerebbe sicuramente vedere le storie di Force Unleashed lì dentro. Cercherei di espandere l'universo di Star Wars il più possibile rispettando la tradizione. Se stiamo espandendo la tradizione, dobbiamo farlo entro i rispettivi confini che rimangono veri".

Qualcuno, per favore, prenda una telecamera per quest'uomo e lo metta davanti a un set di Star Wars. Mentre l'idea di Boyega sembra essere più per compiacere i fan che per mostrare di avere un'altra trilogia tutta tracciata, è comunque interessante vedere un attore non tacere sui propri pensieri su un progetto passato.