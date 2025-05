John Boyega fornisce un aggiornamento su Attack the Block 2: "Lo stiamo solo cucinando per renderlo giusto per tutti"

Ci sono stati piani in atto per fare un sequel Attack the Block per molto tempo, ma non è mai stato molto. Considerando che questo è il caso, Josh Horowitz di Happy Sad Confused ha recentemente avuto la possibilità di sedersi con la star principale dell'originale, Star Wars ' John Boyega, per chiedere cosa sta succedendo con questo film successivo.

Quando è stato interrogato su Attack the Block 2, Boyega ha rivelato che è ancora molto in produzione, che una sceneggiatura è stata scritta e che è in buona forma, e che sta subendo alcune modifiche e modifiche finali prima delle riprese, con il 2026 a cui si è persino fatto riferimento a un certo punto.

Per intero, Boyega ha dichiarato: "L'ho letto amico. È fantastico, fratello Joe Cornish ha fatto un lavoro fenomenale con la sua bozza, e noi la stiamo solo cucinando per renderla giusta per tutti. E ovviamente abbiamo bisogno di più soldi per quegli alieni, vogliamo che sia davvero bello per il pubblico del 2026. Ma, per noi, si tratta solo di sviluppare la storia, assicurandoci che Mosè e il resto dei personaggi che ci sono rimasti siano completamente rifiniti prima di tirarlo fuori e andare a girare. Ma sono molto appassionato e molto disposto a girare Attack the Block 2, accadrà".

Non vedi l'ora di vedere un sequelAttack the Block o pensi che sia passato troppo tempo, soprattutto considerando che l'originale è stato presentato per la prima volta nel 2011?