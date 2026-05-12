John C. McGinley parla del Scrubs revival e di "uno dei migliori episodi che abbiamo mai realizzato"

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Considerando la mega run che Scrubs è durata, potresti essere stato un po' preoccupato per la ripresa della serie, soprattutto considerando la stagione finale originariamente prevista nei primi anni 2010. Ma finora il ritorno di Scrubs è stato un grande successo e la serie è già stata approvata per un altro giro di episodi.

Durante il nostro recente viaggio in Italia per il Comicon Napoli, abbiamo avuto il lusso di assistere a una sessione di intervista con l'uomo dietro l'iconico Dr. Perry Cox, John C. McGinley, dove durante l'intervista abbiamo potuto scoprire il suo ritorno al personaggio e come questo revival abbia uno dei suoi preferiti, e ai suoi occhi, Uno dei migliori episodi di Scrubs fino ad oggi.

Parlando del penultimo episodio della prima stagione del revival, quello in cui Cox viene ricoverato in ospedale dopo aver scoperto segnali preoccupanti, McGinley ci ha raccontato quanto segue.

"Cosa Cox, una delle cose con cui lotta quando torna in ospedale, perché sa che c'è qualcosa che non va. Non si è ancora autodiagnosticato, ma sa che c'è qualcosa che non va. E vuole proteggere il personaggio di Zach [Braff], J.D., dal coinvolgersi perché se è così malato come pensa, non vuole trascinare J.D. con sé. Quindi l'episodio è una sorta di tira alla fune tra Cox che vuole ottenere il trattamento giusto, ma non coinvolge J.D., il personaggio di Zach. Alla fine, deve farlo. J.D. è il miglior medico perché l'ho addestrato a essere un medico superiore, e alla fine Cox è tipo, ho bisogno di te. E questa è la prima volta in 10 anni che ha detto a J.D.: Ho bisogno di te. Ed era grande. Abbiamo pianto così tanto ed è stato bellissimo per Cox arrivarci finalmente. Dopo tutta questa tortura che si sta facendo a se stesso, alla fine dice a J.D.: Ho bisogno di te perché ho paura. E per un alfa come Cox ammettere di essere terrorizzato, è davvero strano. Aspetta di vedere l'episodio. È uno dei migliori episodi che abbiamo mai fatto."

Dai un'occhiata all'intervista completa con McGinley qui sotto per ogni tipo di delizia, incluso un aneddoto esilarante su un anello al naso, il manager di Al Pacino e il film Nothing to Lose. Sì, davvero.