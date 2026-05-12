John C. McGinley spiega come il Dr. Cox si sia evoluto per il reboot Scrubs

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Come gran parte del vecchio cast di Scrubs, John C. McGinley rimise la sua vecchia uniforme da medico una volta annunciata la stagione di ripresa, tornando nel ruolo del dottor Perry Cox. Parlando con noi al Comicon Napoli, McGinley ha rivelato come il suo personaggio si sia evoluto durante il tempo lontano e come questo si sia abbinato a ciò che gli sceneggiatori avevano attinto per l'ultima stagione.

"Penso che quello che è successo nella stagione ora 10, che è la rinascita, è che gli sceneggiatori hanno iniziato a esplorare stanchezza, esaurimento e esaurimento di sfinenza, il che è davvero interessante perché gli sceneggiatori possono scrivere ciò a cui sono abituati e gli scrittori si esauriscono troppo," disse McGinley. "E quindi, per loro abbracciare Cox come un tipo che non può più insegnare a questa generazione, è quello che dice loro.

Lo dice al personaggio di Zacky nel primo episodio."

"Dice: Non posso più insegnare a questi ragazzi perché chiama una di loro TikTok Doc, sai, perché è sempre al telefono. E lui è tipo, dice: non posso, non posso insegnargli come ho insegnato a te. E così lui dice, me ne vado. Ho trovato davvero interessante per gli sceneggiatori intraprendere quella strada."

McGinley ci dice che Cox non è mai completamente dichiarato, e che tornerà per l'ottavo episodio della serie, ma per saperne di più dovrai guardare l'intervista completa, qui sotto: