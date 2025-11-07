John Carpenter rivela il suo coinvolgimento nel reboot di The Thing

Nonostante una risposta un po' poco brillante quando è apparso inizialmente sui nostri schermi, The Thing di John Carpenter è rimasto un classico di culto per decenni, e ora sembra che potremmo essere sulla buona strada per un reboot.

Lo stesso John Carpenter ha confermato che Blumhouse stava lavorando a un reboot di The Thing. Parlando a un panel al Fantasia Film Festival (via Variety.) Quando gli è stato chiesto se Carpenter fosse in trattative con Jason Blum per dirigere personalmente qualche progetto, ha confermato che The Thing sta ricevendo una nuova uscita.

"Abbiamo parlato di... penso che lavorerà su 'The Thing ', riavviando 'The Thing.' Sono coinvolto in questo, forse. Lungo la strada".

Da quello che ha detto Carpenter, non sembra che avremo il reboot in tempi brevi, e ha anche rifiutato di dire se il reboot di The Thing sarà un sequel, un prequel o un reset completo in Antartide. C'è stato un reboot in precedenza, ovviamente, con Joel Edgerton e Mary Elizabeth Winstead, ma questo non ha impressionato i fan dell'originale.