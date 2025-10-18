Gamereactor

John Carpenter torna all'horror con una nuova serie antologica

Il maestro dell'horror sarà il produttore esecutivo.

Il leggendario regista e musicista sta tornando al genere che lo ha creato. Sì, è vero: John Carpenter sta tornando a immergersi nell'horror come produttore esecutivo di una nuova serie antologica, giustamente chiamata "John Carpenter Presents".

Lo spettacolo si concentrerà sulla natura selvaggia dell'Alaska ed è attualmente in fase di sviluppo da parte degli sceneggiatori Michael Amo e Will Pascoe. Secondo il rapporto, si appoggerà molto alla sensibilità del marchio di fabbrica di Carpenter. Il progetto è sostenuto da Elevation Pictures che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Siamo entusiasti di lanciarci nello spazio televisivo con il maestro dell'horror, John Carpenter. Will e Michael portano una profonda esperienza nella scrittura e nello showrunning e non potremmo essere più entusiasti che questo team creativo porti questa serie al pubblico"

Ora tutto ciò che possiamo fare è incrociare le dita e sperare per il meglio. Forse, solo forse, sarà in grado di misurarsi con il classico cult Masters of Horror.

