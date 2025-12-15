John Cena si è ufficialmente ritirato dal wrestling professionistico

HQ

Sapevamo che sarebbe successo. John Cena aveva già annunciato che il 2025 sarebbe stato il suo ultimo anno di wrestling professionistico nella WWE. Il suo tempo è scaduto, il nostro è ora, ma non credo che nessuno di noi fosse pronto per la partita finale che si sarebbe davvero svolta.

Il match di ritiro di Cena è stato contro Gunther, che domina la scena da quando è diventato un punto fermo del Monday Night Raw della WWE. Cena ha perso il match, come era prevedibile con il suo incontro di ritiro, dato che i wrestler professionisti preferiscono mettere un talento emergente prima di dire addio nel settore.

I fan forse non si aspettavano che Cena si tirasse da parte, dato che questo va contro il suo mantra "non arrendersi mai", ma è quello che ha fatto. Gli furono poi assegnati il WWE Championship e il World Heavyweight Championship da tenere un'ultima volta, prima di risalire la rampa e salutare. Una visione emozionante per chiunque sia cresciuto guardando Cena nel suo periodo mio.

