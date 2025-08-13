John Cena: "Sono stato cacciato dal mondo del cinema nel 2009 per aver fatto brutti film"

HQ

La superstar della WWPeacemaker E e attore protagonista John Cena ha goduto di un'enorme spinta alla carriera negli ultimi anni, in gran parte grazie all'abbraccio del suo lato comico e alla partecipazione a una serie di film molto divertenti. Tuttavia, c'è stato un tempo in cui non era affatto così, quando Cena interpretava solo guerrieri duri e scontrosi e recitava in una serie di film davvero brutti, il che, secondo lui, ha portato Hollywood a cacciarlo alla fine del 2009. Questo è tratto da un'intervista con People Magazine.

"Sono stato cacciato dal mondo del cinema nel 2009 per aver fatto brutti film in cui non ero presente. Pensavo che solo perché indossavo una cintura di pelle dorata il lunedì e il venerdì, sarebbero venuti a vedere qualsiasi cosa stessi facendo. Non è vero".

Cena prosegue poi spiegando perché gli piace così tanto Peacemaker e perché la combinazione di azione e umorismo gli si addice di più:

"È un grande spettacolo che è più di una semplice azione. È una storia d'amore. È una commedia sul posto di lavoro. Noi siamo i tiri lunghi, gli adorabili perdenti. Ha cambiato la mia vita".