John Cena vuole Peacemaker e Batman per incontrarsi

È quasi ora che il DC Universe continui. Dopo l'epico Superman, il prossimo progetto sarà la seconda stagione di Peacemaker, che debutterà già il 22 agosto per chi si trova nel Regno Unito e in Europa. Con questo quasi arrivato, il protagonista John Cena ha parlato di quale personaggio DC gli piacerebbe incontrare come Peacemaker, e il risultato finale è qualcosa che tutti possiamo sostenere.

Parlando a Fan Expo Boston di recente, Cena ha rivelato che gli piacerebbe vedere Peacemaker messo in una stanza con Batman. Non si preoccupa di quale Batman finirà per essere (dal momento che il DC Universe tecnicamente non ha ancora un cast Caped Crusader ), ma pensa che lo scambio genererebbe molto interesse.

Secondo Collider, Cena ha spiegato: "Accidenti, mi piacerebbe solo vederePeacemaker e Batman nella stessa stanza. Non mi interessa chi sia Batman. Potrei convincere uno dei miei fratelli più piccoli a indossare un costume da Batman. Ruberò l'abito Peacemaker solo così possiamo realizzarlo. Non lo so. Non lo so, ma so che c'è molto interesse intorno a entrambi i personaggi".

Anche se è improbabile che ciò accada, almeno in tempi brevi, Cena ha cercato di radunare i fan, aggiungendo: "Se ho imparato una cosa sull'intrattenimento, quando voi ragazzi siete interessati, alla fine qualcuno vi ascolta. Quindi sto incrociando le dita e spero che ciò possa accadere".

Ti piacerebbe vedere Peacemaker e Batman incontrarsi e, in tal caso, quale versione di Bats ?