John Gwynne pensa che il suo Bloodsworn Saga sarebbe un videogioco "piuttosto buono"

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Anche se spesso vediamo molti libri adattati in film e televisione, il mezzo non si riversa così spesso nel mondo dei videogiochi. Ci sono eccezioni chiave e maggiori, non ultima The Witcher di CD Projekt Red, ma forse c'è un futuro in cui le opere dell'autore John Gwynne saranno trasformate in grandi videogiochi.

Come parte di Celsius 232 recentemente, abbiamo avuto il privilegio di parlare con l'autore britannico noto per la trilogia Of Blood and Bone e per l'acclamata Malice. Abbiamo parlato di queste opere scritte popolari, ma abbiamo anche scavato la mente di Gwynne su altri mezzi di intrattenimento, inclusi i videogiochi.

Abbiamo chiesto a Gwynne cosa pensasse dei giochi, e lui ha spiegato che ama questo mezzo ma che "deve stare attento quando gioco ai videogiochi perché ho una personalità un po' dipendente e posso perdere gran parte della mia vita, quindi mi limito un po' ai giochi che gioco ora, così che la mia famiglia non mi rinneghi."

Detto ciò, Gwynne sarebbe interessato a vedere alcune delle sue opere adattate in un videogioco e, in tal caso, quale? "Direi la Saga dei Giurati di Sangue. Penso che sarebbe un buon buono."

Poi continuò a parlare di come si potrebbe mettere insieme tutto questo, osservando "forse qualcosa a metà strada tra The Witcher e God of War", aggiungendo "qualcosa del genere, sarebbe divertente."

La Saga dei Bloodsworn è l'ultimo progetto su cui Gwynne sta lavorando, con ambientazione nella mitologia norrena e attualmente coperto da tre libri disponibili (L'Ombra degli Dei, La fame degli Dei e La Furia degli Dei).

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