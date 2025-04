John Krasinski e Natalie Portman cercano il Fountain of Youth nel nuovo film di Apple TV+

Maggio sembra essere un mese davvero importante per Apple TV+ abbonati, poiché lo streamer ha il titolo Murder Bot con Alexander Skarsgard a partire dal 16 maggio, che viene poi seguito da una grande storia d'avventura la settimana successiva. Questo è conosciuto come Fountain of Youth ed è un film che proviene da Guy Ritchie e che vede protagonisti alcuni grandi nomi, tra cui John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González e Domnhall Gleeson.

Per quanto riguarda la trama, se hai visto Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, questo è molto simile, tranne per il fatto che è ambientato ai giorni nostri e non ha quasi nulla a che fare con i pirati... Essenzialmente, la storia segue i fratelli separati di Krasinski e Portman che decidono di unirsi nel tentativo di localizzare il mitologico Fountain of Youth. Questo li porta in un'avventura simile a Uncharted o Indiana Jones in tutto il mondo.

La sinossi ufficiale della trama aggiunge: "Fountain of Youth segue due fratelli separati (John Krasinski e il premio Oscar Natalie Portman) che collaborano a una rapina globale per trovare il Fountain of Youth mitologico. Devono usare la loro conoscenza della storia per seguire gli indizi di un'avventura epica che cambierà le loro vite... e possibilmente portare all'immortalità".

Fountain of Youth debutta il Apple TV+ il 23 maggio. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

HQ