John Krasinski offre la sua migliore impressione su Indiana Jones nell'ultimo sguardo a Fountain of Youth

HQ

Apple ha avuto un successo vario quando si tratta di realizzare film per il suo streamer, ma indipendentemente da ciò non si può negare il suo impegno e lo sforzo per offrire qualcosa di speciale ai suoi abbonati. Il prossimo progetto che cercherà di costruire su questo è il film d'avventura Fountain of Youth, che proviene dal regista Guy Ritchie e vede protagonista un cast stellare guidato da John Krasinski e Natalie Portman, e supportato da Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Laz Alonso, Stanley Tucci e altri.

Abbiamo avuto modo di vedere il nostro primo sguardo al film di recente, ma ora è arrivato un secondo trailer che vede Krasinski dare la sua migliore impressione di un moderno Indiana Jones, mentre la trama porta la banda in giro per il mondo per rubare arte e tentare di scoprire uno dei più grandi miti della vita. Inutile dire che, se vi sono piaciuti film come National Treasure, The Mummy, Uncharted, e, naturalmente, le scappatelle di Indy, questo sembra un film anche per voi.

Fountain of Youth arriverà su Apple TV+ il 23 maggio e puoi vedere il suo ultimo trailer e sinossi qui sotto.

"Fountain of Youth segue due fratelli separati (John Krasinski e il premio Oscar Natalie Portman) che collaborano a una rapina globale per trovare il Fountain of Youth mitologico. Devono usare la loro conoscenza della storia per seguire gli indizi di un'avventura epica che cambierà le loro vite... e possibilmente portare all'immortalità".