John Lithgow dice che le controversie di J.K. Rowling non gli hanno impedito di assumere il ruolo di Silente

Per molti fan, la prossima serie Harry Potter TV di HBO sarà sicuramente emozionante. Tuttavia, c'è una parte della fanbase di Harry Potter che sicuramente si sentirà in conflitto, a causa della controversa retorica della creatrice del mondo magico J.K. Rowling.

Spesso criticati per la diffusione di opinioni ritenute anti-trans, grandi attori come David Tennant e Pedro Pascal si sono espressi contro la Rowling di recente, poiché i suoi post sono aumentati in seguito a una decisione della Corte Suprema del Regno Unito che ha etichettato le donne come definite dal sesso biologico.

Parlando con il Times, a John Lithgow - che interpreterà Silente nella prossima serie HBO di Harry Potter - è stato chiesto quali fossero le opinioni della Rowling e se avessero influenzato la sua decisione di accettare la parte. "Ho pensato, perché questo è un fattore? Mi chiedo come J.K. Rowling l'abbia assorbita. Suppongo che a un certo punto la incontrerò e sono curioso di parlare con lei", ha detto.

Lithgow ha anche parlato di un "caro amico" che gli ha inviato un link a un articolo chiedendogli di abbandonare il progetto. Ma Lithgow rimane fermo nella sua decisione, paragonando l'interpretazione di Silente a quella in cui ha interpretato l'autore antisemita Roald Dahl in Giant sul palco, dicendo: "Nessuno si è lamentato quando ho accettato di interpretare Dahl, ma ho ricevuto così tanti messaggi su J.K. Rowling. Non è strano?"

La serie HBO di Harry Potter è attualmente in produzione, con piani per una data di uscita del 2026.