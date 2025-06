John Malkovich è stato tagliato da The Fantastic Four: First Steps ?

HQ

Disney e Marvel Studios sono stati effettivamente bravi a mantenere segreti in relazione a The Fantastic Four: First Steps. Mentre ci siamo abituati alMarvel fatto che le produzioni siano navi molto fallose, questo film ora sembra condividere solo informazioni che vuole condividere, motivo per cui circa un mese prima della premiere, non sappiamo ancora esattamente chi interpreteranno Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Sarah Niles o John Malkovich.

Tutti e quattro gli attori sono stati menzionati nel materiale stampa per il film, anche se ora non è chiaro se tutti e quattro saranno effettivamente coinvolti. L'abbiamo visto perché Malkovich sembra essere stato cancellato dal materiale, suggerendo che l'iconico attore non apparirà effettivamente nel film.

Certo, questo potrebbe essere solo per evitare ulteriori spoiler, ma sembra poco ortodosso che un attore precedentemente citato abbia avuto il suo nome rimosso dal materiale, portando alla domanda se il ruolo di Malkovich sia stato eliminato dal film.

Ad ogni modo, lo sapremo per certo tra qualche settimana, quando The Fantastic Four: First Steps arriverà nei cinema il 25 luglio.