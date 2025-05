John Oliver dice quello che tutti stiamo pensando: "SNL UK sembra un'idea terribile"

Non è un segreto che regioni, paesi e gruppi diversi abbiano sensi dell'umorismo diversi. È per questo motivo che c'è già stata una discreta dose di scetticismo sui piani di tentare ancora una volta di rendere Saturday Night Live un punto fermo nelle televisioni del Regno Unito, con l'intenzione di portare lo spettacolo di sketch nelle isole britanniche nel 2026.

Una persona che è anche molto scettica riguardo a questi piani è il conduttore di talk show a tarda notte John Oliver, che in quanto britannico che ha ospitato uno show americano di lunga data, ha molta familiarità con entrambi gli stili di commedia.

Parlando durante un'apparizione allo show Late Night with Seth Myers, Oliver, che ha lavorato a lungo come parte della troupe del SNL, ha fatto saltare i piani per creare una versione britannica, arrivando a sostenere che è una "idea terribile".

Secondo Deadline, Oliver ha dichiarato: "Sembra un'idea terribile. Suona solo come un brutto... Abbiamo già avuto sketch comici. E sembra che Saturday Night Live sia un gruppo così unico. È un culto. Sto cercando di non dire la parola – è un culto. Non so come si possa imporre questo culto al Regno Unito".

Sei d'accordo con Oliver o pensi che il SNL possa finalmente diventare un evento comune nella televisione britannica?