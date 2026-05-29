John Rambo in anteprima al cinema a giugno 2027

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Rambo tornerà presto. Rambo: Last Blood in effetti non è stata l'ultima volta che la serie ha offerto avventure ricche di azione e, allo stesso modo, in un giro piuttosto esilarante, First Blood non è la prima volta che il personaggio si metterà al lavoro, dato che il semplice John Rambo offrirà una storia prequel che esplora gli eventi della vita di Rambo prima di quelli di First Blood, in particolare durante il suo servizio come Berretto Verdi nella guerra del Vietnam.

Sebbene ci siano state fornite informazioni a passo passo con le informazioni su John Rambo, incluso più recentemente che Sylvester Stallone è legato al film come produttore esecutivo, l'ultimo sviluppo ha confermato la data esatta di uscita del film, con la sua anteprima prevista tra poco più di 12 mesi.

La data è fissata per il 4 giugno 2027, con questa data in cui vedremo per la prima volta Noah Centineo indossare la tuta da John Rambo, un ruolo che dovrebbe essere in forma per ricoprire, soprattutto considerando che sarà appena uscito da protagonista nel film Street Fighter nei panni dell'incredibilmente muscolato Ken Masters.

Non conosciamo ancora ulteriori informazioni su John Rambo, ma con la data di anteprima assicurata, probabilmente non passerà molto tempo prima che emergano ulteriori informazioni.