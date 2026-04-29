John Wick spin-off, Caine, è ora in produzione

Quando John Wick: Capitolo 4 è arrivato qualche anno fa, l'intenso film d'azione ha introdotto al mondo il personaggio di Caine, un assassino cieco che si è rivelato utile e complicare gli sforzi di John. Caine è diventato un personaggio così amato dai fan che la voce su uno spin-off a lui è iniziata a diffondersi, qualcosa per cui Donnie Yen sarebbe tornato e avrebbe continuato a scatenare il suo tipo di violenza caratteristica.

Questo film è ora in produzione. È semplicemente conosciuto come Caine e in realtà non sappiamo molto altro del film oltre a questo. Esplorerà gli eventi successivi a John Wick: Capitolo 4 o evolverà la storia che era già in corso come ha fatto Ballerina? Keanu Reeves apparirà in qualche forma nei panni di Wick? Con chi dovrà affrontare Caine se questa è una storia sequel? Tutte queste sono domande a cui troveranno risposta quando il film uscirà nelle sale, probabilmente tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028, a giudicare dalla tempistica attuale della produzione.

Con Ballerina e ora Caine, vuoi vedere altri spin-off di John Wick o preferisci un altro capitolo principale con Reeves al timone?