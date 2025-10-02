John Wick Uno spin-off western di samurai è in lavorazione

Sembra che il franchise John Wick viva di tutto ciò che gli uomini trovano cool al giorno d'oggi. Abiti? Assegno. Assassini? Assegno. Barbe curate e di buon gusto? Assegno. Mafiosi? Assegno. Pistole, spade, acrobazie? Controlla, controlla, controlla la qualità.

Ora possiamo aggiungere i samurai e i western a quella lista, dato che lo sceneggiatore Austin Everett ha scritto una sceneggiatura originale ambientata nel mondo di John Wick per sposare insieme sia il vecchio west che i samurai incalliti. Parlando con Variety, Everett non ha voluto svelare molto di più, ma questa idea è destinata a farJohn Wick entusiasmare i fan.

Sembra improbabile che Keanu Reeves sia coinvolto in questo progetto, dato che sia le parole chiave samurai che quelle western ci fanno immaginare più un film d'azione d'epoca, in cui sostituiamo coltelli da combattimento e mitragliatrici con katane e revolver. Dato che questo progetto ha solo una sceneggiatura allegata, non aspettatevi di sentirne parlare molto presto, ma sembra che il mondo di John Wick stia diventando ancora più grande.